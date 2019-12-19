Воспитатель умерла после сообщения о минировании детсадов

Воспитатель одного из детских садов Еврейской автономной области скончалась после поступления сообщений о минировании шести дошкольных учреждений Биробиджана.

В сообщении на сайте МО «Город Биробиджан» говорится, что, получив соответствующие уведомления, работники учреждений приступили к эвакуации воспитанников.

«Воспитателю детсада № 24 стало плохо. Вызвали скорую помощь, но, к сожалению, женщину спасти не удалось», – сообщили в пресс-службе.

Причина смерти воспитателя выясняется.

На место происшествия выехали врио губернатора Еврейской АО Ростислав Гольдштейн и первый заместитель мэра Биробиджана Ян Аблов.

В администрации Биробиджана также сообщили, что после проверки правоохранителями три детских сада, включая тот, в котором работала скончавшаяся воспитательница, вернулись к обычной работе.

Сообщения о минировании поступают в четверг в детские сады Хабаровского края, Еврейской АО и Амурской области. Эвакуированы свыше 10,9 тыс. детей и 2,1 тыс. сотрудников дошкольных учреждений, передает ТАСС.

Новая волна «минирований» началась в России в конце ноября. В Москве за две недели были проверены из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов более 3 тыс. объектов, в связи чем были эвакуированы почти 300 тыс. человек. Все угрозы оказались ложными.

На Украине признавались, что ложные сообщения о минировании объектов в России часто оставляют украинцы.