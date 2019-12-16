В Москве «заминировали» все аэропорты

В Москве оперативные службы организовали проверку всех четырех аэропортов из-за анонимного сообщения об угрозе взрывов, сообщили в правоохранительных органах.

«В полицию поступила информация об угрозе минирования аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Сейчас проводится проверка», – сказал собеседник ТАСС.

Отмечается, что аэропорты продолжают работу в штатном режиме, эвакуация не проводится.

На прошлой неделе в Москве более 30 объектов с массовым пребыванием людей, в том числе 26 станций метро, проверяли из-за анонимных сообщений о «минировании».