В Москве «заминировали» 26 станций метро

Более 30 объектов с массовым пребыванием людей, в том числе 26 станций метро, проверяют в Москве из-за анонимных сообщений о «минировании», сообщил представитель экстренных служб столицы.

«По состоянию на 11.00 идет проверка 35 различных объектов, из них 26 станций метро», – сказал представитель экстренных служб, передает РИА «Новости».

Отмечается, что ранее поступали угрозы взрывов в адрес 25 станций московского метро и трех районных судов – Коптевского, Головинского и Замоскворецкого.

Также в число этих объектов входят МИФИ, две школы и Академия ФСБ.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Санкт-Петербурге, там вновь заминировали здания суда и более 30 школ.

«У судов Санкт-Петербурга обычное утро – Петродворцовый суд эвакуируется», – сообщили в пресс-службе судов города, передает ТАСС.

Эвакуация по этой же причине проходит в Выборгском, Приморском, Сестрорецком, Смольнинском и Невском районных судах. Сообщается, что заминированы также около 35 школ в различных районах города и 15 станций метрополитена.

Волна «минирований» судов Москвы и Петербурга продолжается уже вторую неделю. Специалисты, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.

Накануне поступали сообщения о «заложенных бомбах» в школах Владивостока и Биробиджана.