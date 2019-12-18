Контроль за производством медицинского спирта ужесточили в России

Госдума приняла закон, ужесточающий требования к производству и обороту этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств.

Согласно новому закону, организациям оптовой торговли лекарственными средствами запрещено реализовывать медицинский спирт и фармацевтическую субстанцию этилового спирта. Запрещается также производить медицинский спирт с использованием основного технологического оборудования для производства этилового спирта. Медицинский спирт разрешается производить только путем разбавления этилового спирта, сообщает ТАСС.

Передавать и принимать этиловый спирт для производства медицинского можно будет лишь при помощи коммуникаций, оборудованных специальными счетчиками. Производство этилового спирта исключительно для медицинских целей станет лицензируемым видом деятельности.

Закон вступит в силу через год после его официального опубликования, за исключением ряда отдельных норм, для которых установлены другие сроки.

По словам авторов проекта, принятие нового закона обусловлено необходимостью усиления контроля над оборотом и использованием этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств.

Ранее Минпромторг представил законопроект, где установлен запрет на использование пищевого этилового спирта при производстве спиртосодержащих лекарств и спиртосодержащих медицинских изделий.