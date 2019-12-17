Россиянам дали советы по хранению коньков

Роскачество дало совет о том, как правильно выбирать и ухаживать за коньками, а также рассказало о правилах их шнуровки.

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что «все коньки можно разделить на четыре вида: фигурные, хоккейные, конькобежные и любительские».

«Первые три вида – это варианты для профессиональных спортсменов. Такие коньки имеют серьезную защиту, изготовлены по специальным технологиям и стоят недешево», – говорится в материале организации.

Любительские коньки подойдут для того, чтобы покататься пару часов. Они тоже имеют разные вариации: фигурного, хоккейного типа, а также фитнес-коньки (прогулочные, которые внешне напоминают роликовые).

Роскачество не рекомендует покупать для любительской езды жесткие ботинки, как у спортсменов, обращая внимание, что внутренний материал должен быть нескользящим. Нога должна хорошо фиксироваться, однако не стоит покупать ботинок на размер больше, чтобы одеть для него шерстяной носок.

«Это лишний слой скольжения между ботинком и ногой. Лучше взять коньки с утеплителем и купить к ним тонкие термоноски», – поясняют эксперты.

Указывается, что в хорошо затянутой паре коньков нельзя засунуть палец под шнурки, а главное правило – зафиксировать пятку. В зоне носка ботинок уже не стоит сильно затягивать, чтобы не нарушить кровообращение, но в подъеме ноги – нужно затянуть как можно туже, чтобы застраховаться от травм.

В месте лодыжки не следует шнуровать очень туго – для нормальной циркуляции крови, но в самом верху шнурки рекомендуется затягивать довольно плотно.

«По правилам такая фиксация наиболее безопасная, но есть и те, кто любит, чтобы вверху нога чувствовала себя посвободнее», – поясняют эксперты.

Чтобы коньки служили долго, их лезвия должны быть насухо вытерты и хорошо заточены, они должны храниться в мягких чехлах со впитывающим материалом. Чехлы необходимо также всегда надевать на лезвия в случае, если надо идти на коньках там, где нет льда.

Ботинки нельзя сушить вблизи обогревателей, чтобы они не потеряли форму или важную фурнитуру, а стельки необходимо извлекать для просушки.

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