Эстония запретила ввоз российских картофеля и яблок

Таллин ввел запрет на ввоз ряда продуктов растениеводства и растений из России, в том числе картофеля и яблок, сообщает российское посольство в балтийской республике.

«С 14 декабря в Эстонии вступил в силу запрет на ввоз продуктов растениеводства и растений из третьих стран, в том числе из России. В список попавших под запрет наименований включены в том числе картофель, яблоки, апельсины, растения и живые цветы», – говорится в сообщении на странице диппредставительства в Facebook.

Как отметили в посольстве, ограничение установлено во всех странах Европейского союза в целях предотвращения распространения вредителей растений.