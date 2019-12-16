Переехавший в Израиль Бабченко попросил денег у подписчиков

Журналист Аркадий Бабченко, уехавший с Украины в Израиль, пожаловался на невозможность работать и попросил подписчиков в Facebook о финансовой поддержке.

«Вообще, конечно, странные ощущения, когда тебе официально запрещено работать. Под угрозой депортации, Карл. (…) Пока нет разрешения на работу, нельзя заниматься никакой трудовой деятельностью, приносящий доход. Казалось бы. Ребят. Я журналист. Я ваши рабочие места отнимать не буду никаким боком. Ровно наоборот», – написал Бабченко в Facebook.

В то же время он сыронизировал, что давно мечтал о такой работе: «Нельзя не признать, что это, пожалуй, вершина моей профессиональной деятельности. Мне официально приказано лежать на диване и ни черта не делать». Однако, по словам журналиста, из-за этого запрета у него возникли проблемы с деньгами: «Один только вопрос. А что мы жрать-то будем, товарищ прапорщик? А это твои проблемы, беженец. Закрой рот и лежи на диване, солнце еще высоко!»

В связи с этим Бабченко попросил своих подписчиков о финансовой поддержке.

«В общем, вы уже поняли, куда я клоню. За эти два месяца мы с вами написали массу замечательных текстов. За что были неоднократно забанены. И если мои посты дали вам пищу для размышлений, заставили задуматься, принять решение, сделать какие-то действия или просто улыбнуться, заплакать, рассмеяться, то все как обычно, братцы», – написал Бабченко, предложив считать эти деньги «премией по итогам года».

В ноябре Бабченко подтвердил, что покинул Украину, как и обещал полгода назад, до выборов в стране. Журналист направился в Израиль, назвав свой отъезд «временной эвакуацией». Он также рассказал, когда вернется на Украину.