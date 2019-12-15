Средства от приватизации госкомпаний направят на их развитие

Правительство рассмотрит идею направить средства от приватизации компаний на их инвестиционные программы, сообщила пресс-секретарь первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко.

«По отдельным предприятиям будет обсуждаться возможность направления вырученных от приватизации средств на реализацию стратегических планов развития и расширение инвестиционных программ этих компаний», – сказала она, передают РИА «Новости».

Она отметила, что это сможет помочь стимулировать инвестиционную активность компаний.

Отмечается, что в программе приватизации на 2020-2022 годы нет крупных активов.

Фоменко уточнила, что программу приватизации собираются расширить не для того, чтобы увеличить доходы бюджета, поскольку нет необходимости финансировать дефицит.

«Приватизация рассматривается как структурная мера снижения доли участия государства в экономике, направленная на повышение эффективности управления компаниями», – пояснила пресс-секретарь Силуанова.

В ноябре Минфин предложил приватизировать РЖД, «Аэрофлот» и «Транснефть», однако глава «Транснефти» Николай Токарев счел приватизацию компании нецелесообразной.