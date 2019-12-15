Москвичей и жителей Подмосковья предупредили об опасной погоде

Гидрометцентр сообщил о желтом уровне погодной опасности в Москве из-за снега до понедельника.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна», – сообщил Гидрометцентр, передает РИА «Новости».

Желтый уровень действует до 16 часов понедельника в Москве, в Московской области из-за ветра и гололедицы – до 12 часов ночи вторника.

Ранее сообщалось, что в Москве и области в воскресенье ожидается дождь со снегом.