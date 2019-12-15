США восстановили санкции против объекта в Фордо в Иране

Соединенные Штаты восстанавливают свои односторонние рестрикции в отношении иранского объекта по обогащению урана в Фордо. В воскресенье прекращают действие все предыдущие исключения из санкционного режима.

В американском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что 18 ноября госсекретарь Майкл Помпео объявил, что Соединенные Штаты с 15 декабря отменяют исключения из санкций, связанные с модификацией каскадов центрифуг на ядерном объекте Фордо в Иране.

«Иран ранее объявил о возобновлении обогащения урана на объекте», – передает ТАСС заявление официального представителя Госдепа.

Дипломат не уточнил, затронет ли каким-либо образом восстановление санкций Россию.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее заявил, что Москва приостановила проект модернизации объекта в Фордо, однако в конечном счете он будет полностью выполнен. По его словам, разрушительные процессы вокруг СВПД приобретают необратимый характер.

В начале ноября Иран объявил о начале обогащения урана на объекте в Фордо.