Названо число окупившихся за год российских фильмов

По результатам за 11 месяцев этого года, из 68 отечественных кинокартин, получивших господдержку, лишь восемь фильмов окупились в прокате, сообщили СМИ.

Как пишет РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), окупились фильмы «Т-34», «Бабушка легкого поведения 2», «Миллиард», «Любовницы», «Трезвый водитель», «Давай разведемся!», «Верность» и «Балканский рубеж».

По словам аналитика кинобизнеса Сергея Лаврова, чтобы фильм считался коммерчески успешным, кассовые сборы должны в два раза превышать затраты. Сложившеюся ситуацию с окупаемостью на российском кинорынке он назвал ненормальной.

Тем временем гендиректор исследовательской компании «Киноэкспертиза» Олег Иванов заявил, что соотношение, при котором на десять снятых картин прибыльной оказывается только одна, есть и в Голливуде.

Всего в этом году в прокат вышли 168 российских картин, что на 28 больше, чем в прошлом.

Напомним, в пятницу министр культуры Владимир Мединский заявил, что с грустью смотрит на сборы голливудских фильмов в России. Он отметил, что нужно «переломить привычку» россиян ходить на эти фильмы, некоторые из которых, по его мнению, «дешевая шняга».

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