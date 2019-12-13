Российские моряки открыли новые острова в Красном море

Экипаж гидрографического судна Черноморского флота «Донузлав» в ходе обследования акватории Красного моря обнаружил четыре ранее неизвестных участка суши, сообщили в пресс-службе флота.

«За 99 дней похода экипаж гидрографического судна (ГС) Черноморского флота (ЧФ) «Донузлав» прошел более 5,5 тысячи морских миль, обследовал и выполнил промеры акватории площадью около 7 тысяч квадратных километров в Черном, Средиземном и Красном морях. Во время экспедиции черноморцы очертили сразу четыре ранее неизвестных участка суши, обнаруженных в Красном море, и исследовали три острова», – сообщили на флоте, передает ТАСС.

Ранее исследование данной акватории гидрографами Черноморского флота проводилось в 1911 году. Итогом нынешнего обследования стало открытие коралловых островов и обновление картографической информации. Результаты новых исследований переданы в центральное картографическое производство ВМФ и будут использованы для корректировки навигационных карт для обеспечения безопасного плавания военных кораблей и гражданского судоходства.

Гидрографическое судно «Донузлав» оснащено современным оборудованием для радиолокационных, метеорологических и химико-гидрологических наблюдений, а также двумя гидрографическими промерными катерами. Экипаж судна составляет 58 человек, на борт может быть принята научная группа из 12 человек.