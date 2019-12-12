НАСА решило сделать график полетов американских кораблей на МКС реалистичным

НАСА решило пересмотреть даты полетов своих астронавтов на МКС на американских кораблях для формирования реалистичного графика, а также в целях безопасности, сообщил официальный представитель НАСА Стефани Ширхольц.

На вопрос ТАСС о том, готово ли НАСА отправить в феврале астронавтов Роберта Бенкена и Дугласа Херли к МКС на корабле Crew Dragon Ширхольц заявила, что безопасность астронавтов является приоритетом.

«НАСА и наши партнеры хотят отправить астронавтов (на МКС, – прим. ВЗГЛЯД) как можно скорее, не ставя при этом под угрозу их безопасность. Мы всегда будем отдавать безопасности приоритет по отношению к скорости. Администратор NASA поручил новому заместителю администратора по пилотируемым программам Дугласу Ловерро пересмотреть даты полетов, чтобы сформировать реалистичный график», – сказала она, добавив, что Ловерро приступил к исполнению своих обязанностей в НАСА 3 декабря.

«НАСА и SpaceX работают над проведением проверки системы аварийного прекращения полета Crew Dragon, которая намечена на 4 января», – сказала Ширхольц.

«Демонстрация системы аварийного спасения корабля Crew Dragon является одним из последних важных испытаний, которые проведет компания до того, как астронавты НАСА полетят на корабле», – отметила представитель НАСА.

Ранее сообщалось, что запуск первого американского корабля Crew Dragon с экипажем на МКС намечается в феврале 2020 года.