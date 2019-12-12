Казахстан вывел часть земель Байконура из аренды России

Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг принял закон «О ратификации протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса «Байконур» между правительством Казахстана и правительством России от 10 декабря 1994 года», сообщили СМИ.

Как передает «Интерфакс», протокол был подписан 9 ноября 2017 года в Челябинске. Теперь закон считается принятым парламентом в целом и направляется на подпись президенту Казахстана.

Всего выводится из аренды четыре земельных участка площадью 11,6 тыс. га.

«Возвращаемые земельные участки будут перераспределены для строительства объектов, имеющих республиканское значение и развития поселка Торетам Кармакшынского района Кызылординской области», – заявил вице-министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров.

Он добавил, что вывод указанных участков не предусматривает сокращение ежегодной арендной платы российской стороной.

Напомним, в начале октября 2013 года тогда еще глава Роскосмоса Владимир Поповкин заявил, что Россия будет использовать Байконур до 2050 года.

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