Оставшиеся без урожая жители Приангарья получили продовольствие от «Молодежки ОНФ»

Команда «Молодежки ОНФ» с 8 по 15 декабря доставляет продовольственную помощь жителям Иркутской области, которые остались без урожая из-за летнего наводнения. Пострадавшим доставляют картофель, лук и морковь. Всего в маршруте «Молодежки ОНФ» 333 адреса, из них уже более половины отработаны.

«Изначально мы работали по заявкам, но как только мы приезжаем в деревню, выясняется, что помощь необходима большему количеству человек. Ситуация сложная. Когда ты заходишь в дом, а маленький ребенок кричит: «Ура, мама, у нас сегодня будет пюре». Люди радуются картошке», – отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Игорь Кастюкевич, сообщается в Instagram «Молодежки ОНФ».

Сводный отряд привез овощи Наталье Якименко в деревню Новотроицк. У женщины четверо детей, все – приемные. В этом году половина ее урожая погибла из-за сильных дождей.

«Помощь овощами как раз вовремя. У нас большие трудности с картошкой в этом году, она вся гниет. Есть ее страшно. Если бы не «Молодежка ОНФ», я не представляю, как бы мы ушли в зиму», – отметила Якименко.

В доме пожилой семейной пары Натальи Дедик и Валентина Хацкевича почти не осталось запасов на зиму. Бесконечные дожди и наводнение погубили весь урожай.

«Мы не знали, как переживем эту зиму. Ничего не осталось после паводка. Если бы не ваша помощь, я не знаю, что бы мы ели. Если есть запасы картошки, значит, голодными не останемся. Огромное вам спасибо!» – отметила Дедик.

Участник команды «Молодежки ОНФ» Равидин Абдурагимов рассказал, что, когда ребята привезли в село фуру овощей для пострадавших, люди не могли поверить, что такое возможно.

«Увидев улыбки на их лицах, я понял, ради чего нужно жить», – добавил Абдурагимов.