Пропавший полтора месяца назад российский катер обнаружен у берегов Японии

Российский катер, пропавший в октябре, обнаружен береговой охраной Японии, экипажа на судне не оказалось, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«В Морской координационный спасательный центр от береговой охраны Японии поступила информация об обнаружении у берегов Хоккайдо российского катера, который пропал 26 октября. Экипаж на борту не обнаружен», – сказал источник, передает ТАСС.

Как сообщает Telegram-канал 112, шестеро рыбаков вышли на катере в залив Владимир из поселка Чугуевка, Ольгинского района Приморского края 26 октября. Спустя несколько часов рыбаки перестали выходить на связь. Поиски, с привлечением большого количества судов и авиации, результата не дали.