Первый самолет на электричестве совершил полет в Канаде

В канадской провинции Британская Колумбия совершил полет первый в мире коммерческий самолет, работающий на электроэнергии, сообщили в компании Harbour Air Seaplanes.

Компания сообщила в Instagram, что полет стал возможен после совместных действий двух организаций – Harbour Air, крупнейшей в Северной Америке авиакомпании по производству гидросамолетов, и magniX, которая производит «революцию в сфере электрической авиации».

Компании объявили «об успешном полете первого в мире коммерческого самолета, работающего полностью на электричестве» – ePlane.

Это шестиместный самолета марки de Havilland Canada DHC-2 Beaver, усиленный двигателем magni500 мощностью 750 лошадиных сил, передает РЕН ТВ.

«Этот исторический полет знаменует начало третьей эры в авиации – электрической», – подчеркивается в сообщении.

Самолетом управлял гендиректор и основатель Harbour Air Грег Макдугалл. Отмечается, что полет «вошел в историю», а двигатель самолета «обеспечивает чистый и эффективный способ питания самолетов».

Напомним, в 2016 году самолет Solar Impulse 2, который использует для полета только солнечную энергию, совершил кругосветный полет.