Эксперт: Зеленский развлекает украинцев газовыми компромиссами

«Зеленский говорит, что разблокировал газовые переговоры и якобы исключил вопрос контракта на один год, и теперь речь о 10-летнем контракте. Но это только заявление Зеленского, которым он может развлекать украинскую публику», – заявил в комментарии для газеты ВЗГЛЯД ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

«К середине дня не вижу никаких четких подтверждений того, что с Украиной достигнуты договоренности по транзиту или какие-то компромиссы. Зеленский говорит, что разблокировал газовые переговоры и якобы исключил вопрос контракта на один год, и теперь речь о 10-летнем контракте. Но это только заявление Зеленского, которым он может развлекать украинскую публику. Но на данный момент никаких подтверждений с российской стороны этому нет. Может быть, Россия будет погашать стокгольмский долг газом, а может этот вопрос будет решаться по какой-то другой схеме. Никакого согласия на позицию, которую высказал Зеленский, с российской стороны я не вижу», – сказал ведущий эксперт Фонда национально энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«На повестке дня по-прежнему остаются вопросы, связанные между собой. Это срок действия нового контракта, объемы поставок, ставка транзита и вопрос погашения долга Газпрома по решению Стокгольмского арбитража», – добавляет он. «Я не исключаю, что Владимир Путин вообще ничего не согласовал с Зеленским», – заключает эксперт.

На пресс-конференции после саммита в Париже Владимир Зеленский заявил, что ему удалось «разблокировать» газовый вопрос. Он считает высокой вероятность продления «по лучшим условиям» контракта на транзит газа из России в ЕС через Украину после 1 января. В частности, по его словам, уже нет речи «о контракте на один год», такой вариант «снят с обсуждения». Он пояснил, что «настаивал на наиболее выгодных, амбициозных условиях для Украины и Европы, это на 10 лет».

Также президент Украины считает, что стороны «в принципе сняли вопрос относительно 3 млрд», которые Киев «выиграл». Зеленский заявил, что компромисс, на который в этом вопросе готова пойти украинская сторона – «взять газом».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва и Киев пока не смогли найти решение проблемы продления договора о транзите газа и урегулирования претензий в Стокгольмском арбитраже.