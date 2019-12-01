Кабмин поддержал идею увеличения страховой суммы вкладов

Правительство одобрило проект закона о повышении страховой суммы вкладов в особых случаях. Для вкладчиков, которые получили крупные суммы при определенных обстоятельствах, эта сумма возрастет с нынешних 1,4 млн рублей до 10 млн рублей.

Уточняется, что возможность увеличения размера ставки страховых взносов для участников системы страхования вкладов, передает РИА «Новости».

Повышенную страховку, согласно тексту законопроекта, можно будет получить, в частности, при продаже жилого помещения или земельного участка, а также при получении наследства, социальных выплат и пособий. Кроме того, на выплату смогут рассчитывать получатели грантов в форме субсидий и другие категории граждан.

Инициаторами законопроекта стала группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Ранее он сообщал, что закон могут принять до конца года.

Впервые о повышении предельной суммы страхового возмещения вкладчикам заявила летом прошлого года председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, это касается случаев, когда вкладчик объективно не имел возможности управлять рисками, а также при «социально чувствительных ситуациях».