В воскресенье синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье в Москве будет 3 градуса ниже ноля и переменная облачность. Ветер прогнозируется северо-западный, западный, силой 3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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