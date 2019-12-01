Проживающих в США россиян призвали влиять на американскую политику

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов на Молодежном форуме в Нью-Йорке призвал проживающих в США соотечественников способствовать нормализации отношений между странами и конструктивно влиять на американскую политику на российском направлении.

Антонов призвал проживающих в США соотечественников не «превращаться в обособленное национальное меньшинство» и не «вариться в собственном соку», передает ТАСС.

«Считаю важным, чтобы вы гармонично интегрировались в американское общество, добивались профессиональных успехов и как избиратели имели возможность конструктивно влиять на политику США на российском направлении», – подчеркнул дипломат.

По словам главы дипмиссии, «речь идет и о противодействии русофобии, и о решении ключевой задачи – налаживании дружественных и взаимовыгодных российско-американских отношений».

«Убежден, что их нормализация отвечает коренным интересам обоих народов, благоприятно скажется на положении русскоязычной общины», – отметил Антонов.

Ранее Антонов ответил СМИ США на недовольство продвижением русской культуры.

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