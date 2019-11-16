Россия ответила на недовольство прессы США продвижением русской культуры

Российский посол Анатолий Антонов отреагировал на заявления американской прессы о том, что в США о русской культуре и истории рассказывают в слишком позитивном ключе.

В New York Times была опубликована статья, где подобные обвинения выдвигаются в адрес Кармеловского института русской истории и культуры при столичном Американском университете.

NYT приводит высказывание ряда лиц утверждающих, что институт чересчур близок к посольству России, передает RT.

Антонов в ответ заявил, что «количество русофобии в американских СМИ в последние годы было беспрецедентным». Он подчеркнул, что русскую культуру пытаются представить «мощным инструментом», с помощью которого Москва якобы «манипулирует американским общественным мнением».

Посол отметил бездоказательность подобных обвинений и призвал «перестать искать политическую выгоду и принять во внимание долгосрочные интересы двух стран». Он заявил, что «более глубокое культурное взаимопонимание» пойдет на пользу и России, и США.

Комментарий посла был опубликован и в самом издании.

Напомним, в рамках антироссийской компании в США к «российской пропаганде» относят не только обычную работу СМИ (RT, Sputnik), но и, например, российский мини-сериал «Троцкий», приобретенный Netflix.

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