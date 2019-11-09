Семья из США заподозрила в удочеренной карлице с Украины взрослую женщину

Популярный американский телеведущий Фил Макгроу взял интервью у Натальи Барнетт – девушки с Украины, которую бросили американские приемные родители, заподозрившие в ней взрослую женщину с карликовостью.

В прокуратуре Соединенных Штатов утверждают, что в июне 2010 года приемные родители Натальи – Кристин и Майкл Барнетт – удочерили восьмилетнюю девочку с карликовостью, родившуюся на Украине. Однако, по словам семейной пары, на самом деле Наталья оказалась взрослой женщиной, изображающей из себя ребенка, сообщает USA Today.

Эта история попала в заголовки новостей после того, как прокуратура Соединенных Штатов предъявила приемным родителям Натальи, которые в настоящее время в разводе, обвинения в халатности по отношению к приемной дочери.

В сентябре 2019 года Майкл Барнетт сообщил под присягой, что в июне 2012 года его жена сказала Наталье, что на вопрос о своем возрасте ей нужно отвечать – 22 года и говорить при этом, что она «молодо выглядит». В это же время приемные родители изменили год рождения в документах Натальи на 1989 год, якобы их приемной дочери исполнилось 22 года, после чего летом 2013 года переехали в Канаду, оставив Наталью в Индиане.

В соответствии с этими записями Наталье сейчас должно быть 30 лет, однако в украинских документах Натальи указано, что она родилась в 2003 году.

Сама Наталья под присягой сообщила заместителю шерифа, что она приехала в США в 2008 году в рамках программы усыновления, добавив при этом, что у нее врожденная карликовость, известная как спондилоэпифизарная дисплазия. Это расстройство известно тем, что оно вызывает аномалии скелета, а иногда – проблемы со зрением и слухом.

Согласно записям из детской больницы, в 2010 году врач осматривал Наталью и определил, что ее возраст приблизительно равен восьми годам. В 2012 году в больнице было проведено обследование скелета Натальи, и ее возраст был приблизительно равен 11 годам.

По словам Натальи, она помнит только одно сканирование костей, которое было проведено в Мичигане, тогда исследование показало, что ей было 14 лет. «У меня даже есть документы, говорящие это», – сказала Наталья.

В настоящее время Наталья живет с другой семьей из Индианы – супружеской четой Мэнс и их пятью детьми, сообщает The DailyMail. 36-летний Антуан Мэнс, который рукоположен в сан пастора, его 39-летняя супруга Синтия их дети живут в бывшем церковном приходе.