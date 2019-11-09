В субботу синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в субботу утром в столице будет 2 градуса выше ноля. К обеду температура воздуха поднимется до 3-4 градусов тепла. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный, силой 3-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД