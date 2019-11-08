Задержан пятый подросток по делу об изнасиловании и убийстве в Забайкалье

Все пятеро подозреваемых в изнасиловании женщины и убийстве мужчины в Забайкальском крае подростков задержаны и помещены в изолятор временного содержания, сообщил СУ СК по региону.

«В течение последующих дней следователи задержали по подозрению в совершении преступления еще двоих несовершеннолетних, сегодня по ходатайству следствия в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время все пятеро подозреваемых водворены в изолятор временного содержания», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что расследование уголовного дела поставлено на контроль председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. В Забайкалье также работали представители ГУ криминалистики центрального аппарата СК.

Напомним, сообщалось, что подростки ворвались в частный дом, до смерти избили 40-летнего хозяина и изнасиловали его жену, трое из них были арестованы в тот же день.