Устроившего стрельбу срочника отправят на психиатрическую экспертизу в декабре

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который устроил стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в декабре будет направлен в Москву на психиатрическую экспертизу.

В четверг Лев Асауленко, защищающий Шамсутдинова, сообщил, что будет добиваться психиатрической экспертизы для своего подзащитного, передает ТАСС.

«Не только адвокаты [сказали], но и следователи, и я сам знаю, что экспертиза будет проводиться. (...) Планируют в декабре, но [более точных сроков] пока нет», – указал он.

Планируется, что обвиняемый пройдет ее в Москве.

В свою очередь отец солдата Салим Шамсутдинов, находящийся в Чите, сообщил, что в пятницу Рамиля в СИЗО навестил его брат.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам на ремонтно-технической базе в Забайкалье. Погибли восемь человек, ранения получили еще двое.

Военный следственный отдел СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства.

После министр обороны Сергей Шойгу раскритиковал подчиненных в воинской части в Забайкалье.

Шамсутдинов-старший рассказывал, как посетил сына в СИЗО, а также называл причины трагедии. Кроме того, он попросил сына сотрудничать со следствием.