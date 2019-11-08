Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур

Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который прославился дружбой с тигром Амуром, умер, сообщила опекун Тимура Эльвира Головина.

«5 ноября козлика Тимура не стало. Я могу сказать с полной ответственностью, что козлик Тимур содержался в отличных условиях. За его здоровьем следил личный врач Даниил и врачи сафари-парка Олег и Алексей», – говорится в сообщении, опубликованном в группе Приморского сафари-парка в соцсети «Вконтакте».

По словам Головиной, урна с прахом Тимуром «будет захоронена с почестями». «В дальнейшем на этом месте будет установлена бронзовая скульптура Тимура», – сообщила опекун.

Напомним, козел Тимур получил широкую известность после того, как его в качестве добычи привели в вольер к амурскому тигру Амуру, однако хищник не стал есть козла, так как Тимур проявил смелость. Более того, через некоторое время тигр стал учить козла охотиться.

Судьба животных и история их дружбы вызвали большой общественный резонанс. По словам директора приморского филиала некоммерческого центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, козел Тимур смог выжить рядом с тигром Амуром лишь потому, что не считает себя жертвой.