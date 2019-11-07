Эксперт: Литовский закон об обмене шпионов не приближает освобождение Палецкиса

У россиянина Филипченко, заподозренного в шпионаже, появился шанс выйти на волю, однако «его связной» публицист Палецкис, похоже, останется в тюрьме. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Иванов, комментируя принятие сеймом Литвы закона об обмене с другими странами лицами, осужденными за шпионаж.

Бывший руководитель литовского издания «Baltnews», политолог Анатолий Иванов назвал «победой здравого смысла» принятие парламентом Литвы закона, разрешающего обмениваться с другими странами лицами, осужденными за шпионаж. Он напомнил, что изначально против закона выступали политические ястребы, аргументация которых сводилась к следующему: такой закон означает признание в том, что наши люди тоже занимаются шпионажем в пользу Литвы.

«Теперь станет возможным обмен, анонсированный несколько недель назад, российского разведчика Николая Филипченко на двух литовцев, которые осуждены российским судом. Теперь будет можно обменивать не только россиян», – сказал Иванов. По его словам, ситуацией в Литве теперь интересуются польские, украинские и белорусские спецслужбы, также заинтересованные в многоходовых комбинациях по обмену.

В то же время Иванов сомневается, что принятие закона повлияет – даже косвенно – на судьбу общественного деятеля и публициста Альгирдаса Палецкиса, который уже год сидит в литовской тюрьме по подозрению в шпионаже на Россию. Как сообщали источники, литовская прокуратура пыталась связать Палецкиса с делом Филипченко, однако тщетно – в итоге арестованному до сих пор не предъявили никакого обвинения.

«На кого его менять? Он ни в чем не обвинен, судебный процесс даже не начат. Прокуратура все время просит суд продлевать сроки временного задержания. Это совершенно запутанное и высосанное из пальца дело», – возмущается Иванов.

«Выдвинуты какие-то не очень серьезные обвинения в сборе информации из открытых источников в пользу другого государства. Такую вещь можно было поручить студенту, который спокойно собрал бы эту же информацию в Яндексе и систематизировал ее. Таким глупым образом подставлять известного политика, журналиста-международника – только дискредитировать его отца, который в то время был депутатом Европарламента. Какой из Палецкиса «шпион»? Он не похож на Штирлица», – уверен эксперт.

Иванов напомнил, что за время отсидки публицист похудел на 30 кг и даже не исключает, что Палецкиса хотят уморить в местах заключения «по старому принципу: нет человека – нет проблемы».

«До ареста Палецкис занимался спортом. Много двигался, предпочитал ходить по городу пешком, а не передвигаться на машине. А посидишь в подвале, так это еще не так на твоем здоровье отразится», – посетовал Иванов.

«Что такое царская тюрьма Лукишкес с полуподвальными помещениями? Не курорт, конечно. В первое время он содержался именно там, в подвальном помещении. Тюрьма еще никому на пользу не шла. Правда, Лукишкес была закрыта летом», – рассказал Иванов.

Впрочем, пребывание под стражей, наоборот, «раззадорило» Палецкиса и он начал еще более жестко высказываться в адрес властей, отмечает собеседник.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг парламент Литвы принял поправки к уголовному кодексу, благодаря которым станет возможным обмен с другими государствами лицами, осужденными за границей за разведывательную деятельность в пользу своей страны. В октябре появилась неофициальная информация о том, что Россия и Литва собрались провести обмен осужденными за шпионаж.