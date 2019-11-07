«Краснодар» победил турецкий «Трабзонспор» в матче Лиги Европы

Футболисты российского «Краснодара» победили турецкий «Трабзонспор» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу российской команды, передает ТАСС.

В составе «Краснодара» отличились Мануэл Фернандеш (35-я минута) и Иван Игнатьев (90+3), автогол на счету полузащитника «Трабзонспора» Асана Серкана (27). У гостей забитым мячом отметился Энтони Нвакаеме (90+4).

В турнирной таблице группы C «Краснодар» занимает третье место, набрав шесть очков после четырех матчей. «Трабзонспор» идет четвертым, имея в активе одно очко. Первое место занимает швейцарский «Базель» (10), который в параллельном матче дома обыграл со счетом 2:1 испанский «Хетафе» (6), занимающим второе место в таблице.

В следующем туре «Краснодар» на домашнем поле проведет матч против «Базеля», «Трабзонспор» также дома примет «Хетафе». Обе встречи пройдут 28 ноября.