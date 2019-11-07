Песков прокомментировал предложение об оплате ремонта ветхих домов жителями

Кремль не обсуждал предложения об оплате ремонта ветхих домов за счет жителей, это вопрос правительства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно о том, чтобы какие-то решения принимались на этот счет, но, безусловно, это вопрос правительства. Эта тема в Кремле никак не обсуждалась», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что администрация президента также не направляла по этому поводу в правительство никаких рекомендаций.

Ранее газета «Известия» сообщила, что отдельная подпрограмма капитального ремонта для аварийных домов якобы будет оплачиваться за счет граждан. В Минстрое опровергли эту информацию.