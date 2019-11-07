Заслуженный артист России умер после спектакля

Заслуженный артист России, народный артист Республики Татарстан, артист Казанского государственного театра юного зрителя Александр Купцов умер на 65-м году жизни.

Информация об этом появилась на странице Казанского театра юного зрителя в соцсети «ВКонтакте».

«Александр Иванович владел секретом: тревожить души и сердца зрителей. Он обладал высоким актерским мастерством и незаурядным талантом. Активный, принципиальный, интеллигентный – таким его знали и запомнят коллеги. Он пользовался всенародной любовью среди зрителей», – говорится в публикации.

Актер скончался после спектакля «Маленький принц». Причина смерти не указывается.

Гражданская панихида состоится 9 ноября в здании Казанского ТЮЗа, похороны – 9 ноября в поселке Салмачи.

Купцов родился 25 февраля 1955 года в Казани. В 1979 году он окончил Казанское театральное училище и начал служить в Казанском ТЮЗе.

Артист также появлялся в сериалах «Неотложка» и «Стилет», снимался в таких картинах, как «Голубка», «Собака» и «Зулейха».