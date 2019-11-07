Ученые создали нетонущий металл

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Запад заметил огромные молочные амбиции России

Россия сделала ставку на западных коров, но со временем научится выращивать собственныхФото: Александр Рюмин/ТАСС
Иностранная пресса кричит о новом «хитром плане Путина». Речь идет, казалось бы, о весьма приземленных материях – поставках европейских коров в Россию. Западные, да и отечественные инвесторы внезапно обнаружили, насколько выгодно может быть выращивание крупного рогатого скота в России. Какое значение имеет происходящее для российского государства? Подробности...
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Что мешает интеграции России и Белоруссии

Площадь Победы в Минске проходит «капитальный ремонт» – и это строительное начинание неожиданно получило политический подтекстФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Проекты «дорожных карт» по углублению интеграции России и Белоруссии будут представлены главам двух стран к 1 декабря – накануне 20-летия Союзного государства. На финише работы межведомственной комиссии двух стран спецкор газеты ВЗГЛЯД приехал в Минск, чтобы оценить, насколько далеко может зайти углубляемый ныне процесс. Подробности...
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Мода на русский язык доказывает усиление России

В советские годы русский язык выучили десятки тысяч африканцевФото: Фотохроника ТАСС
Интерес в мире к русскому языку вырастет тогда, когда Россия станет более мощной, привлекательной и влиятельной. Это заявление Владимира Путина стало самым обсуждаемым из того, что говорилось на заседании Совета при президенте по русскому языку. Понятно, что Путин говорил не просто про язык и даже не только про русскую культуру, а про интерес к России как таковой. Подробности...
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Террористы «Исламского государства» приблизились к границам России

От транспорта боевиков остались только обгоревшие остовыФото: пресс-служба МВД Таджикистана
Разгромленные в Сирии исламисты набрались сил в Афганистане и готовят экспансию в СНГ. О такой угрозе предупредил директор ФСБ Александр Бортников после нападения банды боевиков на погранзаставу «Ишхабад» в Таджикистане. Сложившаяся в регионе ситуация несет опасность для России, отмечают эксперты, и теперь Москве придется заниматься борьбой с терроризмом не только на Ближнем Востоке, но и в Центральной Азии. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Есть большая ложь, а есть социология

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
По Сети гуляют «сенсационные» данные социсследования: почти 60 процентов россиян хотят радикальных перемен в стране. Но либеральные социологи, как это часто с ними случается, выдали желаемое за действительное. Подробности...
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Коммунизм – это общество гениев

Сергей Черняховский, философ, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова
150 лет назад был отпечатан первый русский перевод «Манифеста коммунистической партии» Маркса и Энгельса. Эта брошюра сыграла колоссальную роль в русской истории. И по-прежнему актуальна. Подробности...
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Широко открытые для Украины двери в НАТО по-прежнему закрыты

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
С одной стороны, НАТО не заинтересовано в членстве Украины. Зачем нести ответственность за действия украинских элит – традиционно неадекватных? С другой стороны, сами украинские власти делают все, чтобы «прогнуться», не требуя ничего взамен. Подробности...
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      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

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      В России празднуют День народного единства

      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
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      Фестиваль «День народного единства» стартовал в Москве

      В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлечения
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              Ученые создали нетонущий металл

              7 ноября 2019, 14:53

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Ученые создали новую технологию обработки металлических поверхностей для придания им супергидрофобных свойств. Изделия из таких материалов не тонут в воде, сообщили СМИ.

              Как пишет журнал ACS Applied Materials and Interfaces, ученые из Рочестерского университета (США) при поддержке китайских коллег разработали технологию обработки металлических поверхностей с помощью фемтосекундного лазера. После нее металл приобретает настолько сильные гидрофобные свойства, что изготовленные из него предметы становятся непотопляемыми.

              Лазерное травление создает на поверхности металла микро- и наноразмерные структуры, способные захватывать и удерживать воздух. При погружении в воду вокруг металлического предмета образуется воздушный пузырь, который выталкивает его на поверхность.

              «Нас это очень вдохновило. Главная идея состоит в том, что многогранные супергидрофобные конструкции захватывают большой объем воздуха. Это может быть использовано для создания плавучих устройств», – передает РИА «Новости» слова руководителя исследования Чунлей Гуо.

              Новый метод обработки материалов позволить разработать непотопляемые корабли, плавучие электронные контрольные приборы или любые другие устройства, которые должны длительное время оставаться на поверхности воды независимо от повреждений.

              Напомним, 3 октября гендиректор компании «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков сообщил, что в России для строительства батискафа по исследованию Марианской впадины планируется применять новые сплавы, которые превосходят по твердости уже существующие.

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