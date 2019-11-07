Ученые создали нетонущий металл

Ученые создали новую технологию обработки металлических поверхностей для придания им супергидрофобных свойств. Изделия из таких материалов не тонут в воде, сообщили СМИ.

Как пишет журнал ACS Applied Materials and Interfaces, ученые из Рочестерского университета (США) при поддержке китайских коллег разработали технологию обработки металлических поверхностей с помощью фемтосекундного лазера. После нее металл приобретает настолько сильные гидрофобные свойства, что изготовленные из него предметы становятся непотопляемыми.

Лазерное травление создает на поверхности металла микро- и наноразмерные структуры, способные захватывать и удерживать воздух. При погружении в воду вокруг металлического предмета образуется воздушный пузырь, который выталкивает его на поверхность.

«Нас это очень вдохновило. Главная идея состоит в том, что многогранные супергидрофобные конструкции захватывают большой объем воздуха. Это может быть использовано для создания плавучих устройств», – передает РИА «Новости» слова руководителя исследования Чунлей Гуо.

Новый метод обработки материалов позволить разработать непотопляемые корабли, плавучие электронные контрольные приборы или любые другие устройства, которые должны длительное время оставаться на поверхности воды независимо от повреждений.

Напомним, 3 октября гендиректор компании «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков сообщил, что в России для строительства батискафа по исследованию Марианской впадины планируется применять новые сплавы, которые превосходят по твердости уже существующие.

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