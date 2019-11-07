ВАДА одобрило нововведения во всемирный антидопинговый кодекс

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и исполком организации на Всемирной антидопинговой конференции, которая проходит в польском Катовице, одобрил изменения и нововведения во всемирный антидопинговый кодекс и международные стандарты.

«ВАДА приветствует решение совета учредителей ВАДА и исполнительного комитета одобрить изменения и поправки соответственно в кодекс и международные стандарты, которые вступят в силу 1 января 2021 года», – передает РИА «Новости» ссообщение ВАДА.

Изменения включают в себя то, что антидопинговых правил станет 11 вместо 10. Одиннадцатое правило касается ответственности за давление на осведомителей. В обновленном кодексе также усилена независимость национальных антидопинговых агентств и указано, что в органах управления не должно быть конфликта интересов.

Обновленный кодекс коснется не только профессиональных спортсменов, но также любителей и паралимпийцев. Также в силу вступят два стандарта, которых ранее не было, в том числе стандарт, касающийся антидопингового образования.

Напомним, во вторник сообщалось, что ВАДА захотело распространить «антидопинговый акт Родченкова» на американские лиги.

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