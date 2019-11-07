США возложили на Турцию ответственность за боевиков на севере Сирии

Власти Турции несут «по крайней мере часть ответственности» за действия «мало дисциплинированных арабских ополченцев» на севере Сирии, многие из которых «достаточно радикальны», выразил мнение высокопоставленный представитель Госдепартамента.

Представитель американского внешнеполитического ведомства отказался признать какую-либо ответственность Вашингтона (за возможные военные преступления вооруженной оппозиции против сирийских курдов – прим. ВЗГЛЯД), несмотря на то, что США на определенном этапе поддерживали и снабжали эти формирования оружием, передает ТАСС.

«Я так не думаю (что США несут ответственность), потому что мы не давали зеленый свет и никак не приветствовали, не просили у них и не хотели, чтобы они приходили на северо-восток [Сирии]. Это было решение, которое приняло правительство Турции. У нас были с ними взаимоотношения много лет назад», – заявил представитель Госдепа.

По его словам, «проблема заключается в том, что те люди, которые ведут боевые действия, – это как раз те мало дисциплинированные арабские ополченцы, с некоторыми из которых мы (США – прим. ВЗГЛЯД) вместе работали в прошлом, когда мы вооружали оппозицию, но многие их них, во-первых, мало дисциплинированы, а во-вторых, достаточно радикальны, и их идеология – это по сути своей идеология ислама».

Он выразил уверенность, что за действия этих сил в Сирии «по крайней мере часть ответственности» несут власти Турции.

Напомним, в минувшее воскресенье протурецкие боевики обстреляли колонну ВС США в Сирии. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что турецкая операция в Сирии раскалывает НАТО.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД