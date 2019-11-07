Аэропорт Милана приостановил работу из-за сообщения о заложенной бомбе

Терминал аэропорта «Мальпенса» в Милане временно закрыли из-за анонимного сообщения о заложенной в здании воздушной гавани бомбе, сообщает ANSA.

В результате проведенной проверки в здании аэропорта был задержан человек с подозрительным чемоданом. Содержимое багажа было передано полиции для изучения, передает ТАСС.

Воздушная гавань Милана продолжила работу через 20 минут после временной приостановки. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, в среду вечером в международном аэропорту Амстердама «Схипхол» объявили режим ЧС из-за «подозрительной ситуации на борту одного из самолетов». В Twitter появились сообщения о том, что вооруженные ножами люди якобы пытались угнать самолет во время вылета из Амстердама. Позднее в военной полиции Нидерландов сообщили, что пассажиры и экипаж авиалайнера благополучно покинули самолет. Авиаперевозчик объяснил ЧС с «захватом» самолета в воздушной гавани Амстердама «ложной тревогой».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД