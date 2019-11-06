С борта затонувшего в 1942 году корабля в Крыму подняли более 61 тыс. боеприпасов

С теплохода «Жан Жорес», который затонул в Феодосийской бухте в Крыму в январе 1942 года, специалисты МЧС подняли, а затем уничтожили более 61 тыс. боеприпасов, сообщили в пресс-службе МЧС.

«6 ноября в Феодосии подвели итоги работ на затонувшем теплоходе «Жан Жорес». За месяц работ с судна было поднято на поверхность и уничтожено всего 61 тыс.103 взрывоопасных предмета», – сообщает ТАСС со ссылкой на ведомства.

В операции по уничтожению боеприпасов, в числе которых были фугасные авиабомбы, детонаторы, артиллерийские снаряды, патроны и ручные гранаты, участвовали 34 специалиста МЧС.

«Работы по разминированию проходили шланговым методом на глубине 17 метров в замкнутом пространстве при отсутствии видимости. Из-за илистого дна водолазам приходилось работать практически вслепую. Несмотря на все сложности, поставленные задачи по обследованию затонувшего теплохода, поиску, подъему и дальнейшему уничтожению взрывоопасных предметов были выполнены в полном объеме с соблюдением всех норм безопасности», – приводит пресс-служба слова начальника водолазной группы СМО ГУ МЧС России по Республике Крым Андрея Лязина.

Грузовой теплоход «Жан Жорес» в годы Великой Отечественной войны совершал транспортные перевозки в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции. В январе 1942 года теплоход был атакован авиацией противника и получил серьезные повреждения. Команда отремонтировала судно, однако через несколько дней «Жан Жорес» подорвался на магнитной мине, после чего было решено затопить корабль.

Ранее у берегов Севастополя была обнаружена русская подлодка «Камбала», затонувшая в 1909 году.