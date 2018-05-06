У берегов Крыма нашли затонувшую 109 лет назад российскую подлодку

Морская экспедиция установила местонахождение кормы корпуса русской подлодки «Камбала», которая затонула у берегов Севастополя в 1909 году, сообщил старший научный сотрудник Института востоковедения Виктор Лебединский.

«Совместная экспедиция РГО, Севастопольского госуниверситета и Высшего военно-морского училища имени Нахимова локализовала место гибели русской субмарины «Камбала». Курсанты Нахимовского училища это место вычислили. А мы с помощью бокового гидролокатора сегодня это место установили, так как оно было за долгие годы утеряно», – передает слова Лебединского РИА «Новости».

Он отметил, что корма лодки находится на глубине 62 метра на траверсе бухты Круглая. Объект изучат с помощью глубоководных роботов.

Ученый рассказал, что «Камбала» затонула в результате первой крупной катастрофы в истории подводного флота России. Тогда общество было потрясено этим событием.

«Камбала» - одна из трех лодок типа «Карп», построенных для России в Германии, ее габариты – 40 на три метра. Она затонула 29 мая 1909 года на учениях Черноморского флота – после отработки атаки лодка у входа в Южную бухту Севастополя столкнулась с русским линейным кораблем «Ростислав».

В итоге субмарину разрезало на две части, и она затонула. Погибли три офицера и 17 матросов. Выжить удалось только одному.

Носовая часть подлодки была поднята со дна летом 1909 года. В этой части корабля были тела 15 подводников. 12 моряков захоронили на военном кладбище Севастополя, а на могиле в качестве памятника использовали боевую рубку «Камбалы».