Врачи в Подмосковье извлекли из бронхов пациентки стоматологический ключ

Врачи извлекли из бронхов 63-летней пациентки в подмосковных Мытищах стоматологический ключ, который попал к ней в горло во время посещения частной стоматологической клиники, сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

«С помощью видеобронхоскопа под эндотрахеальным наркозом специалисты эндоскопического кабинета нашей больницы извлекли из сегментарного бронха правого легкого стоматологический ключ. Врачи провели операцию без единого разреза, процедура заняла всего 10 минут», – рассказал заведующий приемно-диагностическим отделением, врач-эндоскопист Виталий Шконда.

По словам медиков, пациентке повезло, что инородное тело застряло в бронхе именно острым концом вверх, иначе извлечь стоматологический ключ было бы гораздо труднее.

Ранее столичные врачи извлекли из носа 80-летней пациентки вишневую косточку, с которой она прожила 70 лет.