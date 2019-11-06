Росавиация признала недостаточной безопасность полетов на Azur Air

Росавиация по итогам внеплановой проверки крупнейшей в России чартерной авиакомпании Azur Air выявила в работе ее командно-руководящего состава недостатки, влияющие на безопасность полетов.

«Проверкой выявлены недостатки в деятельности командно-руководящего состава авиакомпании, которые влияют на безопасность полетов. Имеются серьезные замечания к системе организации (рабочих процессов – прим. ВЗГЛЯД) и управления, к системе качества авиакомпании, к периодической подготовке пилотов», – сообщил источник в авиационных властях, передает ТАСС.

Он также отметил, что генеральному директору авиакомпании «рекомендовано провести служебную проверку в отношении должностных лиц, ответственных за организацию подготовки, контроля и допуска членов экипажей воздушных судов к выполнению своих обязанностей, допустивших неисполнение установленных требований воздушного законодательства».

Официальный представитель Росавиации сообщил, что «в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения».

Данная проверка была инициирована после жесткой посадки самолета Boeing 767-300 25 сентября в аэропорту Барнаула. Причиной этого могли стать ошибки пилотов или некачественное техническое обслуживание воздушного судна.

Кроме того, комиссия Росавиации изучает причины вынужденной посадки борта Azur Air 5 ноября, когда на рейсе из Томска во вьетнамский Фукуок сработал сигнал о технической неисправности, в итоге самолет приземлился на запасном аэродроме.

Azur Air – крупнейшая чартерная авиакомпания России, в ее парке находятся 29 самолетов Boeing. Пассажиропоток компании с начала 2019 года составил около 4,5 млн человек.

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