Дисквалифицированным за допинг лицам хотят запретить занимать государственные должности

Дисквалифицированным за нарушение антидопинговых правил лицам хотят запретить занимать государственные должности, соответствующие поправки Министерство спорта России намерено внести в федеральный закон о физической культуре и спорте, рассказал глава ведомства Павел Колобков.

«У нас сейчас пожизненно отстранены от работы восемь тренеров. Кроме того, мы разрабатываем изменения в закон о спорте, которые позволяют не допустить, чтобы отстраненные, дисквалифицированные люди работали в спорте, в том числе на государственных и муниципальных должностях, руководили детско-юношескими спортивными школами», – приводит ТАСС слова Колобкова в ходе Всемирной антидопинговой конференции в Катовице.

Ранее Колобков заявил о выполнении Россией всех обязательств перед Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).