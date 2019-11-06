Обвиняемая в вымогательстве экс-супруга Цеповяза впала в кому

Назначенное на среду судебное заседание по делу обвиняемой в вымогательстве экс-жены осужденного члена банды Цапков из станицы Кущевской Краснодарского края Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней перенесено, так как женщина впала в кому, сообщил ее адвокат Мурад Мусаев.

«Обнаружена вчера в районе полудня в состоянии комы уже. Диагноз – кома неизвестной этиологии. Пока точно мы не знаем, о чем идет речь, есть всякие подозрения», – сообщил он ТАСС.

Адвокат добавил, что рассмотрение дела откладывается до 14 ноября.

По его словам, женщина на протяжении нескольких лет наблюдается у онколога. «На последнем заседании она себя очень плохо чувствовала», – отметил Мусаев.

Наталья Стришняя и ее брат были задержаны в июне этого года по делу о вымогательстве 70 млн рублей.