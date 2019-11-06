Соглашение банка «Траст» и «Сафмар» повысит капитализацию группы Гуцериева

Банки «Траст», «Открытие» и группа «Сафмар» Михаила Гуцериева подписали соглашение об урегулировании споров по активам, а также о приобретении группой «Сафмар» ряда активов с баланса банка «Траст».

Важным звеном соглашения является решение сторон о приобретении группой «Сафмар» Гуцериева акций ряда работающих компаний, находящихся на балансе банка «Траст». Эти предприятия входят в периметр интересов Группы и сыграют существенную роль в повышении ее капитализации, подчеркнули в пресс-службе группы «Сафмар». Кроме того, стороны урегулировали споры по вопросам, связанным с транзакциями ПАО «Бинбанк» и АО «Рост Банк».

Группа «Сафмар» откажется от исковых требований к группам «Траст» и «Открытие». В свою очередь, банк «Траст», «Открытие» и их дочерние зависимые компании обязуются не предъявлять акционерам и топ-менеджерам группы «Сафмар» никаких судебных требований и исков по оспариванию сделок и транзакций, вошедших в соглашение, говорится в сообщении пресс-службы «Сафмар».

«Стороны с участием внешних консультантов подтвердили и доказали, что Михаил Гуцериев не имел никакого отношения к транзакциям Бинбанка, Рост Банка, МДМ-Банка и других санированных банков на общую сумму более 330 млрд рублей за период с 2012-го по 2017-й год, которые были предметом финансового расследования банка «Траст». Следовательно, группа «Сафмар» не имеет никакого отношения к долгам «Бинбанка», «Рост Банка» и других санированных банков.

Контролировавший «Бинбанк», «Рост Банк», «МДМ-Банк» и другие санированные банки Микаил Шишханов, а также ряд топ-менеджеров, руководивших данными банками, в соглашение об урегулировании не вошли. С ними «Траст» и «БФКО» будут вести отдельную работу, в рамках которой оставляют за собой полностью все права и обязанности в соответствии с нормами законодательства», – отмечается в сообщении.

В «Сафмар», подчеркнули, что «соглашение с банком «Траст» доказывает: ряд СМИ, опубликовавших ранее информацию о триллионных долгах группы «Сафмар» и связывавших при этом группу с проблемами санированных банков, фактически распространяли откровенно грубую ложь для дискредитации деятельности группы среди делового сообщества. Подписанное соглашение убедительно свидетельствует, что подобные попытки провалились. Группа «Сафмар» является эффективно работающей структурой, по своим производственно-финансовым показателям входящей в десятку ведущих корпораций страны».