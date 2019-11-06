Рубль подешевел к доллару и евро

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6 ноября, среда  |  Последнее обновление — 11:11  |  vz.ru
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Украина собралась получить с России миллиарды ни за что

Новые претензии украинской компании абсурдныеФото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Претензии «Нафтогаза» к Газпрому выросли в пять раз – с 2,6 млрд долларов по Стокгольмскому иску до почти 15 млрд. Газпром якобы второй год подряд платит украинцам за транзит газа в разы меньше, чем должен. Заодно Киев выставил штраф Москве за то, что та не оставила жителей ДНР и ЛНР замерзать без газа. Впрочем, то, что «Нафтогаз» маниакально выдвигает новые абсурдные требования, вполне объяснимо. Подробности...
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Выучила ли Россия уроки последнего царя

Великий князь Николай Александрович (слева) с отцом, Александром Третьим (справа). В ногах у императора сидит великий князь Михаил Александрович, в марте 1917-го не принявший корону из рук брата Фото: общественное достояние
125 лет назад в Крыму скоропостижно скончался император Александр III и на престол вступил его сын Николай, ставший последним русским императором. Спустя 22 года его вынудят отречься от трона, а Россия погрузится в смуту, самую страшную за всю ее историю. Как его правление, так и отречение и последующие события до сих пор вызывают самые горячие споры. Подробности...
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Русский язык решили выпустить за границу

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Русский язык должен становиться все более востребованным и популярным в мире. Об этом говорилось на прошедшем во вторник в Кремле заседании совета при президенте по русскому языку. Отмечалось, что во многих странах ведется искоренение русского языка, враждебная политика по отношению к нему. Однако рецепт восстановления его популярности на планете тоже был озвучен. Подробности...
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Америка нашла китайскую замену СССР

Противостоянию с Китаем в США хотят придать коммунистический оттенокФото: Общественное достояние
Китайская компартия угрожает США и всему миру. Поэтому весь мир должен разделить опасения Америки и вместе с ней противостоять этому. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, отметив, что Дональд Трамп осознает это. При этом Вашингтон и Пекин как никогда близки к заключению торговой сделки. Так почему же американская администрация решила именно сейчас раздувать тему коммунистической угрозы? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Кто выиграл великую газовую войну

Дмитрий Родионов, политолог
Для России идеальным был бы полный отказ от газового транзита через непредсказуемую Украину. Но это пока неосуществимо – европейцы установили слишком много «красных флажков», да и американцы сдаваться не собираются. Подробности...

Интернет хочет избежать ошибки идеологов СССР

Сергей Мардан, публицист
Мы полностью разоблачились в Сети. Ей известно про нас абсолютно все. Сколько мы зарабатываем, на что тратим, наши социальные связи, секреты, болезни и мечты. Все эти данные собираются и используются для управления нашим поведением. Подробности...
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Для науки опасна не вера, а атеизм

Сергей Худиев, публицист, богослов
Христианство не предписывает ученым – в том числе ученым–христианам – что они должны находить в ходе своих исследований. Светские идеологии предписывают. Конфликт науки и религии – миф; конфликт науки и антирелигиозных идеологий – реальность. Подробности...
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    Новая Берлинская стена в Грузии

    Как НАТО выбирает имена для российских вооружений

    Где и как хоронили диктаторов

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      В России празднуют День народного единства

      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
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      Фестиваль «День народного единства» стартовал в Москве

      В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлечения
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      Владимир Путин открыл памятник Евгению Примакову

      В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью истории
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        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

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          Таксисты планируют забастовку из-за низких тарифов, устанавливаемых агрегаторами. А вы считаете расценки на такси:
          • Низкими

          • Нормальными

          • Высокими

          • Не езжу на такси

          Как вы считаете, ФБК Алексея Навального получал когда-либо деньги от зарубежных спонсоров?
          • Да

          • Нет

          Должен ли уметь гражданин России разбирать и собирать автомат Калашникова?
          • Да

          • Нет

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            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария
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              Рубль подешевел к доллару и евро

              6 ноября 2019, 10:09

              Текст: Алина Назарова

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              Курс доллара расчетами «завтра» вырос на 4 копейки – до 63,53 рубля, курс евро поднялся на 9 копеек, составив 70,40 рубля.

              Стоимость нефти утром опустилась до 62,62 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости»

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