Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» вырос на 4 копейки – до 63,53 рубля, курс евро поднялся на 9 копеек, составив 70,40 рубля.

Стоимость нефти утром опустилась до 62,62 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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