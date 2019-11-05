Тело пропавшей в мае школьницы найдено в Адыгее

В Адыгее обнаружено тело пропавшей в конце мая школьницы, сообщили в республиканском СУ СК.

Девушка пропала после того, как вышла из лицея № 34 в Майкопе. В ее поисках принимали участие наряду с силовиками более 200 волонтеров, однако безрезультатно.

«Да, найдено (тело, – прим. ВЗГЛЯД). Сегодня», – сообщили в ведомстве.

Сегодня региональный главк СК России сообщил, что предполагаемый убийца задержан. Им оказался 47-летний местный житель, по информации СК, он уже начал давать признательные показания, сообщает РИА «Новости».

По данным уполномоченного по правам ребенка в Адыгее Александра Ивашина, подозреваемый ранее был судим за убийство. Как сообщил детский омбудсмен, подозреваемый встретил девушку у реки, а мотивом преступления, предположительно, стал мобильный телефон. Вскоре подозреваемому изберут меру пресечения в Майкопском городском суде.

Ранее в Калужской области было найдено тело пропавшего девятилетнего мальчика.