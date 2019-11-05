Госдеп признал угрозу «Северного потока – 2» для приоритетов США в Европе

«Северный поток – 2» ставит под угрозу приоритеты США, которые связаны с энергетической безопасностью стран Европы, заявил представитель Госдепа высокого ранга.

«Вам известно о нашей позиции по этому, она связана с энергетической безопасностью наших европейских партнеров и союзников. Это давний стратегический приоритет Соединенных Штатов и, как мы надеемся, для наших союзников тоже. Мы всегда считали, что «Северный поток – 2» ставит под угрозу этот приоритет тем, что делает европейские государства и наших союзников более зависимыми от источников энергии одной страны», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что трубопровод – это «не чисто коммерческий проект», а, напротив, в первую очередь «политический инструмент».

«Мы регулярно выражали свою обеспокоенность. Это инструмент, с помощью которого Россия стремится использовать энергоносители для продвижения российской геополитической программы», – полагает дипломат.

Он не уточнил, будет ли госсекретарь Майк Помпео обсуждать в ФРГ строительство газопровода.

Напомним, на прошлой неделе власти Дании разрешили строительство «Северного потока – 2» в своих водах. Президент Владимир Путин приветствовал это решение.

Газета ВЗГЛЯД писала о победе России в борьбе за «Северный поток – 2».

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