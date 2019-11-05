Бывший юрист ФБК примет участие в стриме RT

Телеканал RT 6 ноября в прямом эфире проведет стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу», в котором примет участие бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Виталий Серуканов.

Кроме Серуканова, вести стрим будет журналист Леся Рябцева.

Эфир начнется 6 ноября после 21.00 на YouTube-канале RT.

В октябре Минюст включил ФБК Алексея Навального в список НКО-иноагентов. Сообщалось, что решение не связано с расследованием, которое проводит в отношении фонда Следственный комитет. Позже СК нашел подтверждение получения ФБК средств от иностранных источников.

Врио директора департамента по делам некоммерческих организаций Минюста Владимир Титов сообщил, что в 2019 году ФБК получил несколько траншей на 140 тыс. рублей, в том числе из Испании.

Несмотря на решение суда Алексей Навальный продолжает настаивать, что не получает финансирования из-за рубежа. Юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло указал на несоответствие заявлений Навального фактам.