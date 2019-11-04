Власти Одессы заявили о необходимости «декоммунизировать» барельеф Жукова

Барельеф советского маршала Георгия Жукова снесли незаконно, но он все равно попадает под закон о декоммунизации, заявила замглавы управления охраны объектов культурного наследия Одесской обладминистрации Елена Воробьева.

Воробьева подтвердила, что демонтаж был произведен с нарушением закона. Поскольку здание, где располагался барельеф, является памятником истории местного значения, для любых работ там требовалась соответствующая документация, заявила она.

При этом сам барельеф, как подчеркнула Воробьева, не является предметом охраны или частью памятника, а «попадает под закон о декоммунизации» и «подлежит демонтажу», пишет «Думская».

«Однако демонтировать его нужно тоже по закону», – заявила чиновница.

Издание подчеркивает, что она «ошибается или сознательно говорит неправду», когда называет здание «памятником истории» – соответствующего статуса у него «нет и никогда не было».

Барельеф собираются передать в военно-исторический музей украинского минобороны. Однако, как заявили в музее, «в экспозицию плиту не поставишь, проломит пол». Возможно, ее «установят на демонстрационной площадке с техникой».

Напомним, украинские праворадикалы демонстративно снесли барельеф маршала Советского Союза Георгия Жукова со здания одесского Приморского военкомата.

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