Анонсированы встречи министра обороны Индии во время визита в Россию

Министр обороны Индии Раджнат Сингх посетит Москву с 5 по 7 ноября. В ходе визита запланированы встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

«Раджнат Сингх планирует посетить Россию с визитом 5-7 ноября в качестве сопредседателя 19-й российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству», – сообщили в посольстве Индии, передает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что заседание межправкомиссии назначено на 6 ноября, в этот же день Сингх проведет переговоры с Сергеем Шойгу «по всем направлениям военного и оборонно-промышленного сотрудничества».

«Пятого ноября он встречается с Мантуровым и пятого же состоится конференция по сотрудничеству в сфере оборонной промышленности России и Индии», – добавили в посольстве.