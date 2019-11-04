«ВКонтакте» начала борьбу с оскорблениями в комментариях

Соцсть «ВКонтакте» начала тестировать функцию по борьбе с оскорблениями в комментариях. В пресс-службе уточнили, что эксперимент, запущенный в День народного единства, продлится сутки.

Теперь когда пользователь пишет комментарий, алгоритм проверяет, есть ли в тексте признаки оскорблений. В случае, если они обнаружены, автор получает совет не тратить время на агрессию и отказаться от негативной реплики, передает ТАСС.

По мнению разработчиков, нововведение поможет защитить подростков от издевательств и предотвратить травлю по национальному признаку.

В пресс-службе «ВКонтакте» напомнили, что об оскорбительных публикациях пользователи могут рассказать службе модерации. Для этого есть кнопка «Пожаловаться», которую можно найти у фотографий, историй, видео и записей.