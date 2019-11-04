В Театре им. Вахтангова рассказали о состоянии здоровья Ланового

У народного артиста СССР Василия Ланового в воскресенье поднялось давление и он не смог доиграть спектакль, в настоящее время актер находится дома, он отказался от госпитализации, сообщил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

«Вчера у Василия Семеновича сильно поднялось давление и мы вынуждены были отменить второй акт спектакля, но он отказался от госпитализации и сейчас находится дома. Чувствует себя не очень хорошо, поэтому даже вынужден был отказаться от приглашения на прием в Кремль, куда не сможет сегодня пойти», – сказал Крок, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что Лановому стало плохо во время спектакля «Последние луны» в театре им. Евгения Вахтангова. 85-летний Лановой почувствовал недомогание во время второго действия. Спектакль пришлось отменить.